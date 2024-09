Francesco Totti mette la parola fine: annuncio a sorpresa del Pupone | Stavolta non torna più indietro

Arrivano dichiarazioni importanti da parte dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Stop immediato a chiacchiere e voci incontrollate

Francesco Totti non ne può più. L’ex capitano della Roma, mentre il sogno di tornare come dirigente nel club giallorosso sembra ormai sfumato per sempre, si concentra sulla sua vita privata che punta a difendere difende con le unghie e con i denti.

L’ex numero dieci nelle prossime settimane dovrà affrontare le nuove udienze della causa di divorzio dall’ex moglie Ilary Blasi. Il Tribunale civile di Roma vedrà sfilare davanti al giudice una serie di figure assai note del mondo dello spettacolo, personaggi che i due ex coniugi chiameranno a testimoniare.

Obiettivo di entrambi è una chiusura del processo in tempi rapidi, così da sentirsi liberi da qualsiasi vincolo formale nei confronti dell’ex coniuge. Francesco Totti di tanto in tanto deve incassare le voci, spesso incontrollate, di una rottura con la sua attuale compagna Noemi Bocchi.

La relazione con l’imprenditrice e manager conosciuta due anni e mezzo fa durante un torneo di padel procede invece a gonfie vele, come dimostrano tutti gli scatti pubblicati anche di recente su riviste e magazine di cronaca rosa.

Francesco Totti, adesso basta: così non si può andare avanti

Totti e Noemi hanno trascorso insieme anche le vacanze estive e nulla sembra turbare il loro rapporto. A mandare su tutte le furie l’ex capitano della Roma è un’altra questione, una vicenda che ha visto convolto il primogenito dell’ex fuoriclasse, Christian Totti.

Totti jr ha voluto seguire le orme paterne, nonostante in molti sostengano che la classe e il talento non sono proprio gli stessi. Christian, che a novembre compirà diciannove anni, qualche settimana fa ha firmato un contratto con l’Olbia, club sardo che milita in Serie D.

Francesco Totti, la frase che non lascia dubbi: stop alle polemiche

Non più tardi di qualche giorno fa il giovane calciatore ha subito una serie di durissimi attacchi sui social a causa di una condizione fisica non proprio irreprensibile. Christian Totti deve smaltire qualche chilo di troppo? Secondo il suo tecnico Marco Amelia non è così.

Anche per il suo illustre papà si tratta di una polemica inesistente: “Sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar“. Una difesa a spada tratta tesa a spegnere tutte le polemiche.