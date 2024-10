Non succedeva da decenni: Carlo Conti l’ha fatta grossa | Bomba a pochi mesi da Sanremo

Carlo Conti sta stringendo i tempi per definire al più presto il cast del Festival di Sanremo che si svolgerà nella prima metà di febbraio

Una corsa contro il tempo, lo sprint decisivo per chiudere la partita più importante, quella del prossimo Festival di Sanremo. Per Carlo Conti, nominato nuovo ‘deus ex machina‘ della tradizionale rassegna canora dopo il burrascoso addio ad Amadeus, il conto alla rovescia è già iniziato.

L’organizzazione di una kermesse come l’evento sanremese non si limita alla scelta dei brani da selezionare o degli artisti da ammettere sul palco del Teatro Ariston. Il conduttore fiorentino dovrà scegliere le altre figure che lo affiancheranno nella conduzione di tutte le serate.

In tal senso circolano i nomi di Elodie, Annalisa e Alessia Marcuzzi, tre illustri candidate alla co-conduzione del Festival. Ma è per ciò che riguarda i cosiddetti ospiti che Carlo Conti sta cercando di mettere a segno i colpi più significativi.

Nelle scorse settimane lo stesso showman toscano aveva espresso il desiderio di chiamare Vasco Rossi sul palco dell’Ariston. “Sarebbe fantastico avere Vasco come super ospite per una sera. Ci sto lavorando, spero di avere buone notizie“.

Carlo Conti, l’idea è sensazionale: sarebbe un colpo senza precedenti

In realtà il nome del rocker di Zocca è solo una delle opzioni, non la principale, riportate in una sorta di ‘lista dei sogni’ stilata dal conduttore RAI il quale sta lavorando in gran segreto a un sensazionale numero ad effetto.

Non è un segreto che Carlo Conti accompagnato da due suoi stretti collaboratori abbia assistito qualche sera fa a Roma ad uno dei concerti tenuti nella Capitale da David Gilmour, lo storico chitarrista dei Pink Floyd.

Carlo Conti, trattative in corso: l’incontro decisivo è andato in scena

Al termine del concerto lo stesso Conti è stato avvistato al centro di Roma all’interno dell’hotel in cui Gilmour ha alloggiato durante il suo soggiorno nella Capitale. Tra il presentatore e il leggendario musicista di Cambridge è andata in scena una lunga chiacchierata. Conti vorrebbe avere i Pink Floyd al completo sul palco dell’Ariston come super ospiti del Festival.

Un’ipotesi sensazionale ma piena di ostacoli. Non più tardi di un mese fa Gilmour dichiarò infatti che mai più sarebbe salito sul palco con Roger Waters, accusato di antisemitismo e di sostegno a favore di regimi autoritari come quello di Putin in Russia e di Maduro in Venezuela. Ma a quanto pare Carlo Conti non si dà per vinto e farà ancora un tentativo per realizzare una sensazionale reunion il cui ultimo capitolo risale al 2005.