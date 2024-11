Sei sempre a dieta ma il peso non scende? Ecco dov’è che sbagli: i nutrizionisti non lo dicono a nessuno

Se, pur stando a dieta, non riesci a perdere peso, molto probabilmente stai facendo lo sbaglio che fanno in parecchi.

La dieta non sta dando i risultati sperati? Alt, il motivo potrebbe essere solo uno. Prima di continuare a fare la fame prova a capire qual è.

Se anche tu sali sulla bilancia e continui a vedere lo stesso numero o addirittura lo vedi aumentare, nonostante sacrifici e rinunce, allora di certo c’è qualcosa che non va.

Scopri subito di che cosa si tratta e cerca di migliorare la situazione. Solo se tieni conto di questi fattori potrai riuscire realmente a perdere peso.

Quando il tuo piano alimentare non funziona vuol dire che stai commettendo questo errore fatale. Lo fanno (quasi) tutti coloro che si mettono a dieta.

Dieta, il vero motivo per cui non riesci a perdere peso

Il mondo dell’alimentazione è ormai sempre più soggetto a mode e questo ha ampliato la pletora di pazienti che si rivolgono a dietologi ed esperti di nutrizione per provare a migliorare il proprio aspetto fisico e perdere qualche centimetro o, nei casi più importanti, per problematiche di salute. L’attenzione sempre maggiore verso una corretta e sana alimentazione è un approccio che va a braccetto con la salute.

Nonostante ciò, se chi si mette a dieta non riesce a perdere realmente peso, il motivo potrebbe essere proprio legato alla salute o a qualche comportamento scorretto. Ci sono delle abitudini infatti, che vanno a influenzare la perdita di peso. Scopri di che cosa si tratta e cerca di correggere il tiro.

Perché l’ago della bilancia segna sempre lo stesso numero

Se non si perde peso, pur essendo a dieta, uno dei motivi principali è che la dieta non è stata formulata nel modo corretto. Questo può capitare perché tutti noi abbiamo un metabolismo diverso che è strettamente connesso all‘età, al peso, al sesso ma anche alla composizione corporea e allo stile di vita. Il metabolismo infatti è l’insieme dei processi che il nostro corpo compie per assimilare il cibo e il metabolismo basale comprende anche i processi che si compiono a riposo. Tra questi ci sono il sonno notturno e le funzioni vitali di tutti i nostri organi. Questo significa che non c’è un paziente uguale all’altro. Dunque se non stai perdendo peso, non provare a seguire diete fai da te. Consulta un vero esperto di nutrizione e cerca di approfondire questo aspetto.

Un altro motivo per il quale l’ago della bilancia segna sempre lo stesso peso, nonostante tu sia a dieta è perché probabilmente potresti avere un problema ormonale o perché non curi abbastanza il riposo notturno, che è un fattore fondamentale il processo di dimagrimento.