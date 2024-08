“Oltre 1000€ di bonus”: invia il documento e preparati a riscuotere | È appena iniziata l’erogazione

La notizia che stavi aspettando è arrivata: smetti di fare sacrifici e rinunce e approfitta del nuovo bonus dello Stato.

Finalmente una bella novità per tanti cittadini italiani! Controlla se anche tu sei uno dei beneficiari dell’agevolazione statale e preparati a riscuotere.

Il bonus è la misura economica istituita dal Governo italiano per permettere alla fetta meno agiata della popolazione di ricevere un’indennità speciale.

Le vacanze avranno tutt’un altro sapore se riuscirai a chiedere e ricevere il denaro del bonus, scopri come si fa a fare domanda, e a chi sarà concesso.

Bonus, l’indennità per le vacanze garantita dallo Stato italiano

Anche quest’anno il Governo italiano ha deciso di erogare ad alcune categorie di cittadini italiani un bonus speciale. Si tratta di un’indennità volta a garantire la possibilità di andare in vacanza anche ai soggetti con minore potere d’acquisto. La misura avrà un valore massimo di 1.400 euro e un valore minimo di 800 euro. Potrà essere utilizzata da parte di alcuni cittadini in pensione, residenti in Italia per ottenere un rimborso sui viaggi dal 1 maggio al 17 dicembre 2024, eccetto che per i giorni che vanno dal 9 al 29 di Agosto.

L’iniziativa è chiamata Bonus vacanze e sarà garantita solo a coloro che rispecchiano determinati requisiti reddituali, ma non solo. Vediamo nello specifico di quali caratteristiche si tratta.

Come funziona e chi ha diritto all’agevolazione del Governo

Per diventare titolari del Bonus vacanze è fondamentale essere iscritti a determinate gestioni previdenziali. Tra queste ci sono la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la gestione fondo postelegrafonici e la gestione dipendenti pubblici. A seconda delle diverse fasce di reddito, sarà garantito un contributo diverso. Quello massimo sarà, come abbiamo anticipato, di 1.400 euro e sarà garantito per soggiorni di almeno 14 notti. Quello minimo invece sarà di 800 euro e sarà garantito per soggiorni di minimo 7 notti.

Chi ha una reddito annuo di massimo 8.000 euro annui potrà avere un rimborso totale. Chi ha un reddito massimo di 16.000 euro all’anno potrà avere il 95% del rimborso. Chi ha un reddito annuo fino a 24.000 euro invece potrà avvalersi di un rimborso del 90 %. Chi ha un reddito di 32.000 euro annui potrà avvalersi di un rimborso dell’85 %, coloro che guadagnano fino a 40.000 euro invece avranno diritto all’80 % del rimborso. Il bonus vacanze corrisponderà al 75 % del rimborso sul totale della spesa per chi guadagna fino a 48.000 euro l’anno. Per la fascia di reddito fino a 56.000 annui sarà del 70 %, chi guadagna fino a 72.000 all’anno potrà avere diritto al 65 % di rimborso. Infine chi guadagna più di 72.000 euro l’anno potrà usufruire del 60 % del rimborso.