Volo EasyJet cancellato a causa di un ‘incidente’ in bagno

(Adnkronos) – Un passeggero la fa per errore sul pavimento del bagno dell'aereo: volo cancellato. A raccontare con dovizia di particolari quello che è successo sul velivolo della compagnia Easyjet, diretto da Tenerife a Londra, è la Cnn, spiegando anche come l'aereo fosse già in ritardo quando è accaduto "l'incidente con la defecazione". A bordo sono saliti allora gli addetti alle pulizie, ma pare che l'intervento immediato non sia bastato perché dopo una mezz'ora il pilota ha chiesto ai passeggeri di scendere. La compagnia ha confermato che il volo EZY8054 è stato annullato per "motivi di sicurezza" e si è scusata per "quanto accaduto". "C'è stato un ulteriore intervento degli addetti alle pulizie" hanno spiegato, aggiungendo che a tutti "è stato garantito l'alloggio in un albergo vicino in attesa della partenza fissata per il giorno dopo". —internazionale/[email protected] (Web Info)

