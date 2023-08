Roma-Salernitana, Mourinho: “Manca un attaccante ma non piango”

(Adnkronos) – “Conosciamo tutti la situazione dell’attaccante. Per me, venire qua a piangere non ne vale la pena”. La Roma domani riceve la Salernitana nel match in calendario per la prima giornata della Serie A 2023-2024. L’allenatore giallorosso José Mourinho, che domani non sarà in panchina per squalifica, alla vigilia della sfida fa il punto tra campo e calciomercato. Lo Special One aspetta una punta che ancora non arriva. “Abbiamo perso Abraham per infortunio alla fine della scorsa stagione e non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione. Direttore e società stanno facendo il possibile, io alleno i giocatori a disposizione”, dice il portoghese in conferenza stampa. “Aspettiamo la fine del mercato per valutarlo. Difficile dare giudizi adesso, però tante cose sono state fatte molto bene”, dice Mourinho, evidenziando l’operato della società in un contesto caratterizzato da esigenze di bilancio stringenti. “Sanches, Paredes e Auoar mi piacciono, però hanno giocato poco lo scorso anno oppure non hanno lavorato molto in estate. Non dobbiamo fare paragoni con altri club che hanno fatto investimenti enormi. Sono contento per Llorente e Ndicka”, aggiunge passando in rassegna i nuovi arrivati. “Al di là dell’attaccante, la società e il ds Tiago Pinto hanno fatto un buon lavoro: non è semplice dire che sono super contento, ma sono tranquillo senza rabbia e senza litigare con nessuno. Sono positivo, perché i calciatori ne hanno bisogno. La società vuole le stesse cose che voglio io, siamo sulla stessa linea”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

